Piovono critiche sulla piccola foto ricordo di Proietti posta al Colosseo. La difesa della Raggi: “Solo il primo di una lunga serie di omaggi”

Social scatenati contro la Raggi. La sindaca pentastellata è accusata di non aver onorato al meglio il ricordo di Gigi Proietti.

Ha fatto discutere la “foto francobollo” posta al Colosseo in ricordo di Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso lo scorso 2 novembre, proprio in occasione del suo 80esimo compleanno. La foto di modeste dimensioni, secondo la maggioranza dei romani, non avrebbe rispecchiato la grandezza di Proietti.

La Raggi si è poi difesa su Twitter, cercando di spiegare come la foto ricordo di ieri al Colosseo fosse solo l’inizio di una serie di omaggi che proseguiranno per moltissimo tempo: “Le foto di Gigi Proietti che vedete sono un omaggio che Roma ha voluto dedicare al maestro nelle strade della sua città. Una serie di proiezioni itineranti in diversi quartieri. Abbiamo iniziato con le prime proiezioni a Ostia”.

Nonostante il chiarimento della Raggi su Twitter, non sono mancate le critiche alla foto francobollo sul Colosseo. Moltissima ironia sui social. Ecco alcuni messaggi sarcastici: “Una ‘pecionata’. Un insulto alla grandezza di Proietti”; “Mio cugino con paint lo faceva meglio”.

E ancora: “Oggettivamente, secondo lei, quella di ieri al Colosseo era una proiezione o una cartolina?”. Non sono mancati nemmeno alcuni giudizi durissimi, come questo: “Virginia queste cose non le fanno più neanche i Casamonica”.

Tutto pronto intanto a Roma per i funerali del grandissimo attore. Domani 5 novembre il feretro passerà davanti al Campidoglio e poi davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, prima di arrivare alla chiesa degli artisti in Piazza del Popolo per l’ultimo addio a Gigi Proietti. I funerali saranno trasmessi in diretta televisiva.