Schianto tra auto e moto, perde la vita un 55enne: nuovo dramma sulle strade lombarde

Dramma nelle strade lombarde.

Ad Olgiate Olona, al confine con Busto Arsizio (nel varesotto), un grave incidente è costato la vita ad un uomo di 55 anni.

Intorno alle 18 di ieri (martedì 3 novembre 2020) un’auto e una moto si sono scontrate, causando la morte del motociclista.

Troppo violento l’impatto tra i due mezzi e nonostante il pronto intervento di medici e paramedici di rianimare il motociclista per il 55enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Oltre all’ambulanza, sul luogo sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, al lavoro per chiarire le esatte dinamiche del fatale sinistro.

L’incidente ha causato problemi alla viabilità con code e rallentamenti su uno snodo sempre molto trafficato e ancor più dato l’orario, che vede il rientro di molti lavoratori da Milano.