Maradona operato d’urgenza al cervello: “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue”

Avevamo scritto di ieri delle condizioni di Diego Armando Maradona, ricoverato in clinica per quella che sembrava un apparente depressione.

Riportiamo nuovamente le parole del suo medico personale Leopoldo Luque: “Non è un’emergenza. L’idea è quello di farlo restare qui finché la situazione non si sarà ottimizzata, ma con Diego non si sa mai. Diego è psicologicamente giù, tutto ciò influisce sul corpo. Questo è il fattore principale che porta al suo ricovero, l’ho visto triste”.

In realtà, Maradona è stato operato d’urgenza per un coagulo al cervello.

Un’operazione andata a buon fine.

Queste le parole del portavoce del Pibe de Oro Sebastian Sanchi: “L’intervento a Maradona è stato un successo. Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”.

Il medico personale Luque, dal canto suo, ha detto: “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”.

Maradona operato al cervello, di cosa s’è trattato?

Maradona è stato operato a causa di um ematoma subdurale.

Un ematoma subdurale è un coagulo di sangue che fuoriesce dalle vene e mette sotto pressione il cervello e che può ferire o lacerare il tessuto cerebrale vicino.

In alcuni casi, non è necessaria un’operazione – giacché la quantità di sangue presente non è abbastanza significativa.

In questo caso, è stato necessario procedere con l’operazione.