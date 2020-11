Dramma sulla SP152, moto contro Fiata Panda: muoiono un uomo e la sua compagna a 48 ore di distanza

E’ una terribile tragedia, quella avvenuta in Umbria lo scorso weekend.

Una coppia di Civitavecchia, in provincia di Roma, è rimasta coinvolta in un terribile incidente sulla strada provinciale Umbro-Casentinese (la Strada Provinciale 152, ex strada statale 71)

L’incidente è avvenuto lo scorso 1 novembre ed ha visto coinvolto un gruppo di motociclisti provenienti dalla provincia di Roma.

L’incidente ha visto coinvolti una Fiat Panda e altri motociclisti civitavecchiesi.

Ad avere la peggio, la coppia sulla moto guidata dal 48enne Matteo Rossi: l’uomo è morto sul colpo mentre la compagna – la 42enne Hazel Desimone – era stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza per le gravi lesioni riportate.

Purtroppo, però, Hazel non ce l’ha fatta e a 48 ore dallo schianto s’è spenta – dopo aver lottato fra la vita e la morte.

Ferita nell’incidente anche un’altra coppia: per la donna la frattura del femore, mentre il fidanzato, ciclista di professione, è stato operato.