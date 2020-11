Funerale Gigi Proietti, il commosso applauso all’entrata della bara al Globe Theatre – VIDEO

Grande partecipazione e grande commozione al funerale di Gigi Proietti, morto il due novembre ad 80 anni.

Uno dei momenti più toccanti è stato il momento in cui la bara del grande attore capitolino è entrata in scena presso il Silvano Toti Globe Theatre, teatro elisabettiano ostruita nel 2003, in tre mesi di lavori, all’interno dei giardini di Villa Borghese.

La struttura, realizzata dal comune di Roma grazie ai finanziamenti della Fondazione Silvano Toti sulla base di un’idea iniziale di Gigi Proietti, verrà adesso intitolata anche a Gigi Proietti.