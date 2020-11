Chi è Tommaso Pantaleo Milanese, astro nascente delle giovanili della Roma

Alla scoperta del giovane classe 2002. Ieri sera nel match di Europa League della Roma contro il Cluj ha sfornato un pregevole assist a Pedro.

Al 73esimo minuto del match di Europa League fra Roma e Cluj si è registrato l’esordio assoluto fra i “grandi” di Tommaso Pantaleo Milanese. Maglia numero 62, il ragazzo al minuto 89 ha anche sfornato un pregevole assist a Pedro, che ha siglato il 5-0 finale.

Già 2 gol e 2 assist a referto quest’anno in Primavera. Milanese è una certezza della giovane compagine giallorossa, prima in classifica nel campionato Primavera a bottino pieno e con 8 punti di vantaggio sul Sassuolo secondo. Ieri l’esordio in prima squadra. Una gioia incredibile per il ragazzo.

Alla scoperta di Tommaso Pantaleo Milanese, il 2002 della Roma che ha esordito in Europa League contro il Cluj

Ma chi è Tommaso Pantaleo Milanese? Classe 2002, il ragazzo pugliese di Galatina arriva nel 2016 nelle giovanili della Roma. Oggi è uno dei talenti più importanti e gioca nella posizione di trequartista. Le sue doti migliori? La protezione della palla e i tempi di inserimento. Giocatore moderno, può ricoprire diversi ruoli offensivi, ma non solo. Il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, infatti, lo ha schierato diverse volte anche a centrocampo come mezzala.

La tecnica non manca al ragazzo, come dimostrato ieri sera con il pregevole filtrante nell’azione del gol di Pedro. Oltre alle ottime prestazioni in maglia giallorossa, Milanese ha anche all’attivo moltissime presenze nelle nazionali giovanili under 16, under 17 e under 18.