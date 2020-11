“Credo che Dio stia usando il coronavirus come campanello d’allarme”: muore il pastore che lo aveva detto

Qualcuno, probabilmente, parlerebbe di karma – parlando di quanto accaduto a Irvin Baxter, pastore americano 75enne, morto a causa del coronavirus martedì (dopo essere stato ricoverato la scorsa settimana).

A marzo scorso, Baxter dichiarava – come riporta Dagospia che ha rilanciato la news:

“Stavo pensando al peccato di fornicazione. Ci sono 7,5 milioni di coppie non sposate che vivono insieme negli Stati Uniti. Ciò significa che 15 milioni di persone che vivono insieme non sposate. E queste sono aumentate negli ultimi 10 anni del 138%. Solo il 5% delle nuove spose in America sono vergini. Ciò significa che il 95% ha già commesso fornicazione. Ora, Dio dice: “Non lasciarti ingannare. Dio non viene deriso. Nessun fornicatore, nessun adultero, né omosessuale, né estorsore, né ubriacone. Nessuno di questi erediterà il regno di Dio”. Se pensiamo di poter semplicemente ignorare Dio e vivere uno stile di vita peccaminoso, beh, non possiamo farlo. Io credo che Dio stia usando il coronavirus come campanello d’allarme“.

Irvin Baxter, riporta Dagpsia che ha rilanciato la news della sua morte, era un sostenitore del presidente uscente degli Stati Unit Donald Trump.

E proprio parlando di Trump aveva dichiarato: “Coloro che odiano la croce, odiano Trump”.

Una lettura quantomeno opinabile della religione.