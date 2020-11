Serie A, dove vedere la settima giornata? Le partite in onda su Sky e Dazn

Stasera alle 20.45 parte la settima giornata di campionato con il match fra la sorpresa Sassuolo e l’Udinese. Domenica i due incontri principali del turno: Lazio-Juventus e Atalanta-Inter.

Al via stasera la settima giornata del campionato di calcio di Serie A con la sfida fra il Sassuolo e l’Udinese. I padroni di casa con un successo si porterebbero sorprendente in vetta per almeno 48 ore in classifica, in attesa del Milan che attende il Verona domenica sera alle 20.45. Sabato pomeriggio sono in programma tre sfide. Alle 15 il Cagliari ospita la Sampdoria, mentre alle 18 si affronteranno il Benevento e lo Spezia, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Alle 20.45 la Fiorentina sarà di scena a Parma.

Domenica in campo le big. Alle 12.30 supersfida all’Olimpico fra Lazio e Juventus, a seguire alle 15 Atalanta-Inter. Sempre alle 15 si giocheranno altri due incontri: Torino-Crotone e Genoa-Roma. Alle 18 il Napoli proverà a tornare al successo nella trasferta di Bologna. Come detto in precedenza, la capolista Milan attende il Verona domenica sera alle 20.45, nell’ultimo incontro di questa settima giornata di campionato

Serie A, settima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della settima giornata di Serie A: