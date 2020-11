Coronavirus, le donne incinta rischiano di più: i risultati di uno studio – VIDEO

Il coronavirus è più pericoloso per le donne incinta

Lo testimonia uno studio condotto su 400.000 donne, riportato da El Pais, che conclude che le gestanti hanno più probabilità di entrare in terapia intensiva, hanno bisogno di ventilazione meccanica e muoiono più facilmente di quelle che non aspettano un bambino.

Secondo lo studio, tra le donne sintomatiche di età compresa tra i 15 e i 44 anni con infezione confermata in laboratorio tra il 30 gennaio e il 3 ottobre 2020 negli Stati Uniti, le gestanti avevano una probabilità significativamente maggiore rispetto alle non gravide di richiedere cure intensive (10,5 casi per 1.000 rispetto a 3,9).