Donna incinta va in ospedale e le scoprono un cancro: “Ho perso il bambino, ma sono viva grazie a lui”

Una mamma sostiene che il suo bambino non ancora nato le ha “salvato la vita” dopo che le è stato diagnosticato un cancro.

Danielle Wright ha visto l’inferno quando le è stato diagnosticato un cancro al seno, che si era diffuso al cervello, al fegato, al collo, alla colonna vertebrale e al bacino.

La donna era incinta di suo figlio Joseph quando a cominciato ad avvertire uno strano dolore alla cintura pelvica. La 39enne, che si avvicinava alla ventesima settimana della sua gravidanza, ha capito che qualcosa non andava dopo essersi fratturata il collo, oltre al soffrire continuamente di terribili mal di testa.

“Un giorno, stavo semplicemente andando in cucina e ho sentito uno schianto enorme. Sono riuscita a fratturarmi il collo ma mi sono mossa a malapena. Sapevo che qualcosa non andava”, le parole della donna, riportate anche dal Mirror.

“Durante una vacanza in famiglia, a Capodanno, ho ceduto. Il mal di testa era talmente forte che ho chiesto al mio compagno James di accompagnarmi in ospedale. Il fatto di essere incinta di quasi 20 settimane mi ha reso ancora più determinata a scoprire cosa stava succedendo”, il racconto di Danielle.

“Ho perso il bambino, ma la gravidanza mi ha salvata”

In seguito alle indagini, a Danielle è stata comunicata la notizia del cancro, diffuso in tutto il corpo. I medici hanno detto a Danielle che era necessario un intervento chirurgico al cervello e un intenso trattamento radioterapico. Soprattutto, i medici hanno spiegato alla donna che non c’era nemmeno un minuto da perdere.

Purtroppo Danielle ha perso il bambino dopo appena due settimane, ma la 39enne sostiene che quella gravidanza le ha salvato la vita.

“Essere incinta mi ha spinto ad ottenere risposte sul motivo per cui soffrivo così tanto, sapevo solo che qualcosa non andava – le parole della donna – Se non fosse stato per il bambino, sarei andata in vacanza e avrei cercato di resistere. Il bambino mi ha salvato la vita e rimanere incinta è stata la mia grazia”.

Leggi anche –> Credeva di essere incinta, scopre di avere un cancro al cervello: l’odissea di una 44enne

Leggi anche –> Coronavirus, coppia batte il Covid-19: lei era rimasta incinta dopo aver sconfitto il cancro. La loro bambina è sopravvissuta