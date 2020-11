Paolo Brosio nell’occhio del ciclone. E ora il popolo social chiede l’espulsione

Paolo Brosio, da poco tempo entrato nella casa del Grande Fratello Vip, si è fatto sfuggire (ridacchiando) una frase del tutto fuori luogo riguardo il gas utilizzato nei campi di concentramento nazisti.

Parole gravi le sue, proferite mentre stava parlando con Elisabetta Gregoraci, rimasta senza parole.

Il giornalista era disteso sul letto in camera e ha sentito uno strano fischio. La Gregoraci gli spiega essere il rumore di una tendina in movimento e il giornalista toscano si è lasciato andare ad un’affermazione davvero esecrabile. Involontaria forse, ma indubbiamente superficiale.



“Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”.



La soubrette non lo ha degnato di uno sguardo, mentre il web ha reagito sollecitando la squalifica del giornalista toscano, già artefice di altre infelici uscite e scorrette affermazioni sempre all’interno della casa più spiata d’Italia.



Arriverà dunque un provvedimento disciplinare? Aspettiamo la prossima diretta.