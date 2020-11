Sondaggi politici, la Lega perde lo 0,6%: il PD si avvicina. La Meloni tiene a distanza il M5S

Nonostante le attenzioni siano tutte sulle elezioni statunitensi, in Italia proseguono le rilevazioni per capire l’apprezzamento da parte della popolazione per le varie forze politiche.

Stando all’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, le cose continuano a non andare bene per la Lega di Matteo Salvini, che continua a perdere voti. Due settimane fa il sondaggio dava il Carroccio al 24,6%, ma l’ultima rilevazione segnala un calo dello 0,6% per il partito dell’ex ministro dell’Interno, che si ferma al 24% e vede avvicinarsi pericolosamente il Partito Democratico.

Il PD perde lo 0,2% rispetto al sondaggio di due settimane fa, passando dal 20,9% al 20,7%, ma riduce il suo scarto nei confronti della Lega. Alle spalle dei Democratici si mantiene saldamente al terzo posto Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni, dopo una cavalcata entusiasmante condotta negli ultimi mesi con sorpasso al Movimento 5 Stelle, sembra aver esaurito la sua spunta propulsiva.

Il centrodestra resta comunque maggioranza nel Paese

FdI è infatti dato al 16,1%, la stessa percentuale di due settimane fa. Tanto basta per tenere a debita distanza il M5S, che pure torna a guadagnare qualcosina in termini percentuali (15,2%, + 0,2% rispetto alla precedente rilevazione).

Dietro i 4 partiti principali supera la soglia del 5% solo Forza Italia, che viene data al 6,8%, in crescita dello 0,3% rispetto a due settimane fa. Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,4%, mentre l’area di sinistra, se si votasse oggi, conquisterebbe il 3,2% delle preferenze.

Va comunque sottolineato che il centrodestra unito sarebbe maggioranza nel Paese. Un’eventuale coalizione Salvini-Meloni-Berlusconi otterrebbe il 46,9% dei voti, mentre nemmeno l’intesa tra PD e M5S sarebbe sufficiente per governare: anche tenendo conto di altre forze, come la Sinistra e Italia Viva, la coalizione di centrosinistra non supererebbe il 42,5%.

