Alessandra Mussolini sviene a Ballando con le Stelle, il web: “A testa in giù come il nonno”

Brutto incidente per Alessandra Mussolini, che nel programma condotto da Milly Carlucci: Ballando con le stelle, sviene in diretta dopo aver ballato una coreografia piuttosto complicata.

Ballando con le stelle: Alessandra Mussolini sviene

È successo ieri sera a Ballando con le Stelle, programma in onda in prima serata su Rai 1, dove varie coppie si sfidano a passi di danza.

Alessandra Mussolini dopo aver portato a termine una coreografia country, insieme al maestro Maykel Fonts, mostra con quest’ultimo una presa alla giuria, ma proprio in quel momento accade l’incidente.

La donna scivola dalle mani di Fonts, rischiando di sbattere il viso a terra, ma il maestro riesce a prenderla al volo e tutto finisce nel migliore dei modi.

Ma durante la seconda esibizione, la concorrente si accascia sul pavimento e sviene e Milly Carlucci la soccorre immediatamente, chiedendo alla regia di portarle un bicchiere d’acqua.

La presentatrice manda la pubblicità e al rientro in studio la Mussolini sembra essersi ripresa.

Milly Carlucci spiega che la Mussolini ha subito un drastico calo di pressione, per via del digiuno forzato a cui si è sottoposta per tutta la giornata, per facilitare la presa che avrebbe dovuto compiere alla gara.

Le polemiche sul web

Non sono mancate le polemiche sul web, dove la frase più usata è stata: “È finita testa in giù come il nonno”.

C’è anche chi ha scritto: “Coreografo della Mussolini, silenzioso ed eroico partigiano”.

Chissà se la donna prenderà dei provvedimenti al riguardo.