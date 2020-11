Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 8 novembre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” dell’8 novembre 2020.

Nono appuntamento con “Domenica In”, salotto domenicale condotto da Mara Venier su Raiuno. Ecco, per voi, gli ospiti che la conduttrice oggi pomeriggio accoglierà negli “Studi Fabrizio Frizzi”.

Gli ospiti di “Domenica In” dell’8 novembre 2020

Mara Venier accoglierà nel suo salotto Patty Pravo. L’artista sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, durante la quale ripercorrerà la sua carriera e parlerà della sua vita privata. Red Canzian, storico componente del gruppo dei Pooh, sarà protagonista di un lungo ricordo dedicato a Stefano D’Orazio, venuto a mancare venerdì scorso, a causa del COVID-19.

In occasione del recente compleanno della grande Monica Vitti, “Domenica in” celebrerà la ricorrenza ospitando in studio Giancarlo Giannini. L’attore parlerà del rapporto di amicizia che da anni lo lega alla collega. Spazio, poi, all’emergenza CODIV-19 con la partecipazione del Professor Le Foche e la giornalista Rai Giovanna Botteri. Infine, la puntata si concluderà con il consueto talk show dedicato a “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci che sabato prossimo vedrà i partecipanti battersi per ottenere un posto in finale.

Appuntamento a questo pomeriggio, a partire dalle 14:00, con la nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi