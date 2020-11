Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la settima giornata

Settima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La settima giornata di Serie A è stata caratterizzata da match con pochi gol. Venerdì sera il Sassuolo non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro l’Udinese. Il sabato calcistico si è aperto con il prezioso successo interno del Cagliari contro la Sampdoria, firmato Joao Pedro e Nandez. Alle 18 lo Spezia ha conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza in casa del Benevento, grazie alla doppietta di N’Zola e al gol di Pobega. In serata al Tardini di Parma i padroni di casa e la Fiorentina hanno impattato sullo 0-0.

Settima giornata, pareggiano Milan, Juventus e Inter. Roma e Napoli corsare a Genova e a Bologna

La domenica calcistica, invece, si è aperta con il pareggio fra Lazio e Juventus per 1-1. Vantaggio dei bianconeri con il solito Cristiano Ronaldo e pari in extremis dei capitolini firmato Caicedo. Alle 15 anche Atalanta e Inter si sono divise la posta in gioco. Vantaggio interista con Lautaro Martinez e pareggio dei padroni di casa grazie a Miranchuk. Una tripletta di Mkhitaryan ha permesso alla Roma di espugnare Marassi e di imporsi 1-3 sul Genoa, a segno con il croato Pjaca per il momentaneo pareggio. Torino e Crotone, invece, hanno pareggiato per 0-0. Alle 18 il Napoli ha vinto a Bologna per 0-1, grazie a una rete siglata da Osimhen. Nel posticipo serale delle 20.45 il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Verona. Doppio vantaggio ospite con Barak e un’autorete di Calabria, ma i rossoneri sono riusciti a riequilibrare il match, sfruttando un’autorete di Magnani e una rete di Ibrahimovic nel finale.

Dopo sette giornate, il Milan resta in testa alla classica con 17 punti a +2 sul Sassuolo.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 7a GIORNATA: Sassuolo-Udinese 0-0; Cagliari-Sampdoria 2-0; Benevento-Spezia 0-3; Parma-Fiorentina 0-0; Lazio-Juventus 1-1; Atalanta-Inter 1-1; Torino-Crotone 0-0; Genoa-Roma 1-3; Bologna-Napoli 0-1; Milan-Verona 2-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 17 Milan; 15 Sassuolo; 14 Roma e Napoli (1 punto di penalizzazione) 13 Juventus e Atalanta; 12 Inter e Verona; 11 Lazio; 10 Sampdoria e Cagliari; 8 Fiorentina e Spezia; 6 Benevento, Parma e Bologna; 5 Genoa e Torino; 4 Udinese; 2 Crotone.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 8 Ibrahimovic (Milan); 6 Belotti (Torino) e Cristiano Ronaldo (Juventus); 5 Lukaku (Inter), Caputo (Sassuolo), Joao Pedro (Cagliari) e Simeone (Cagliari) 4 Gomez (Atalanta), Muriel (Atalanta), Soriano (Bologna), Lozano (Napoli), Castrovilli (Fiorentina), Quagliarella (Sampdoria), Lautaro Martinez (Inter) e Veretout (Roma).