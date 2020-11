Dopo le presidenziali Trump perde anche la moglie? Voci su un imminente divorzio con Melania

Donald Trump e Melania: il matrimonio potrebbe essere al capolinea.

Solo ieri la vittoria di Joe Biden e c’è già chi scommette sulla fine del matrimonio tra Donald e Melania Trump, dopo 16 anni…

Durante le presidenziali, l’ex first lady non ha rilasciato nessuna dichiarazione né ha appoggiato in nessun modo il marito, mentre lui lottava per la vittoria. Rimasta dietro le quinte, non ha nemmeno preso parte ad alcuna riunione strategica con altri membri della famiglia o funzionari dell’amministrazione.

Nonostante tutto questo, la signora Trump ha sempre sostenuto di avere una “stupenda relazione” col marito, dal quale la dividono ben 26 anni e con il quale non dorme.

La sconfitta di Trump potrebbe dunque essere l’occasione per il tanto vociferato divorzio.

Le voci a riguardo però sono contraddittorie: secondo la ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman, autrice del libro ‘Unhinged’ che svela retroscena sui coniugi Trump, “Melania sta contando i minuti dall’uscita del marito dalla Casa Bianca così da poter divorziare. Se lo facesse mentre è ancora in carica, lui troverebbe un modo di punirla”.

Stefanie Winston Wolkoff, ex amica intima di Melania, sostiene invece che i due “siano fatti l’uno per l’altra”.

Restiamo dunque in attesa di succulenti risvolti…