Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha bestemmiato? Il video diventa virale su Twitter

Sui social, circola un video che vede protagonista Stefano Bettarini, intento a dire quella che sembra essere una bestemmia. L’ex calciatore verrà squalificato dal “Grande Fratello Vip”?

A distanza di meno di 48 ore dal suo ingresso (il secondo, dopo quello del 2016) nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Stefano Bettarini è già al centro delle polemiche. Un video che sta circolando nelle ultime ore su Twitter,lo vede intento a pronunciare quella che sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia.

Squalifica in arrivo per Stefano Bettarini?

Durante una chiacchierata con Francesco Oppini, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwhuah ed Andrea Zelletta, l’ex marito di Simona Ventura, che durante il primo “GF Vip” arrivò in semifinale, avrebbe pronunciato un’imprecazione, mentre parlava della nomination ricevuta, durante il “Grande Fratello Vip 1” da Andrea Damante. Gli altri concorrenti, forse sperando che l’episodio passasse in sordina, al momento della presunta bestemmia hanno preferito cambiare discorso, ma il video in questione è stato condiviso su Twitter da migliaia di utenti che, come successo per Dennis Dosio, chiedono la squalifica del concorrente che nella Casa ha già portato scompiglio per il suo flirt passato con Dayane Mello.

🚨 FATE GIRARE QUESTO VIDEO IN CUI BETTARINI BESTEMMIA COSÌ LO SQUALIFICANO E NON DOBBIAMO NEANCHE PREOCCUPARCI DI BUTTARLO FUORI COL TELEVOTO GRAZIE 🚨 #gfvip pic.twitter.com/X3eSqwthZ4 — mirco (@jupitears) November 8, 2020

Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il consueto appuntamento serale con il “Grande Fratello Vip”. Cosa decideranno di fare Alfonso Signorini e gli autori del programma? Per Stefano Bettarini è in arrivo un provvedimento disciplinare con conseguente squalifica dal reality show, o verrà perdonato?

Maria Rita Gagliardi