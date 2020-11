Coronavirus, peggioramento per Iva Zanicchi: “Ho la polmonite bilaterale”

Peggioramento nelle condizioni per Iva Zanicchi.

La amata cantante aveva annunciato tre giorni fa di essere risultata positiva al coronavirus ma di sentirsi bene ed essere di buon umore.

Adesso – sempre attraverso i social – ha raccontato di essere stata ricoverata preso l’ospedale di Vimercate, in Brianza.

La donna ha infatti affermato di aver sviluppato una polmonite bilaterale e per questo motivo adesso necessita dell’ausilio di un respiratore esterno: “Purtroppo sono finita in ospedale, perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”.

La Zanicchi – nel corso dei suoi post social – ha voluto ringraziare il personale medico: “Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus”.