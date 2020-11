Francesco Chiofalo si sottopone ad un trapianto di barba e mostra il risultato su Instagram: “Non mi piaccio”

Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi ad un trapianto di barba. Su Instagram ha mostrato il risultato dell’intervento, dicendosi per nulla soddisfatto del risultato.

Come molti altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Francesco Chiofalo, il Lenticchio di “Temptation Island”, ha deciso di entrare a far parte del club di coloro i quali si sono sottoposti ad un intervento di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. Nelle scorse settimane, attraverso il suo profilo Instagram, l’influencer aveva annunciato l’imminente operazione, senza fornire ulteriori dettagli. Qualche giorno fa, però, attraverso alcune stories, ha risposto ad alcune domande dei suoi followers, per poi svelarsi completamente ad intervento concluso.

Ebbene, Francesco è volato fino ad Istanbul, in Turchia, per sottoporsi ad un trapianto di barba. Dodici ore di intervento, mediante il quale i peli del volto vengono prelevati dal cuoio capelluto e impiantati su tutta la parte inferiore del viso. Con il volto tumefatto, ancora provato per l’operazione, Francesco si è mostrato su Instagram, dicendosi non ancora pienamente soddisfatto dal risultato dell’intervento:

“Ho fatto un trapianto di barba e, c***o, per ora non mi vedo molto migliorato. Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe veder migliorato. Invece più guardo dentro lo schermo e più mi viene un colpo e penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio. Dovrò stare così un po’ di tempo? Lo accetto, anche perché questo intervento ho voluto farlo io. Ed era giusto che facessi vedere il mio volto a tutti. Anche perché non mi devo vergognare di niente. Perché è una situazione provvisoria. Ho aspettato un po’ di giorni e non ve l’ho fatto vedere da subito perché era troppo impressionante. E non vorrei che qualche bambino si impressionasse…Ora sto un pochino meglio. Si, lo so che non sembra…Ma sto meglio rispetto a prima”.

Francesco ha descritto nel dettaglio l’intervento:

“Ho questa fascia con questa medicazione dietro la testa perché i peli me li hanno presi da dietro la testa e me li hanno trapiantati in faccia. Volevo avere la barba da sempre. Io non ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi. Vedevo che ce l’avevano pure i peggio c******i, ma io no. E quindi volevo averla. Perché era un mio desiderio. Per cui me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Perché poi il fatto di non avere la barba era una cosa che a me mi faceva star male. Lo so, sembra una cosa stupida ma ognuno è fatto a modo suo. Perché io la voglio, come ce l’hanno tutti gli altri maschi. La voglio anche io”.

Francesco Chiofalo: “Non vedo l’ora di avere la barba folta”

Francesco non vede l’ora di riprendersi completamente dall’operazione per potersi vedere completamente migliorato il suo viso:

“Perché poi alla fine la chirurgia estetica nasce per questo motivo, no? Per farci sentire meglio con noi stessi. Lo so che adesso non sembro una persona che sta bene con se stessa. Sembra che io stia male. Ma vi assicuro che sono contentissimo di aver fatto questa cosa. E non vedo l’ora di avere la faccia ripresa, con la mia bella barba folta. Aspetterò che la mia faccia torni normale, per vedere il risultato di questa operazione per cui ho fatto tanti sacrifici. Sono andato all’estero…E non vedo l’ora di vedermi con una bella barba”.

Maria Rita Gagliardi