Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato per bestemmia

Stefano Bettarini è stato ufficialmente squalificato dal “Grande Fratello Vip” per bestemmia.

La seconda esperienza di Stefano Bettarini al “Grande Fratello Vip”, a soli tre giorni dalla sua entrata nella Casa si è conclusa stasera e nel peggiore dei modi. Attraverso questo post, vi avevamo parlato di una bestemmia pronunciata dall’ex calciatore nella Casa, nel mezzo di un discorso riguardante la nomination contro Andrea Damante, ai tempi del “Grande Fratello Vip 1”. A nulla sono valsi i tentativi degli altri coinquilini di cambiare discorso. Questa sera, durante il consueto appuntamento serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Bettarini è stato ufficialmente squalificato.

Il comunicato ufficiale del “Grande Fratello Vip”

Chiamato in confessionale, Bettarini si è giustificato per l’imprecazione pronunciata:

“Sì, mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, sono una persona credente. Qui non si sa mai come parlare e come esprimersi, perché è un reality e sei te stesso. L’importante è chiedere scusa. Sono pronto a qualsiasi cosa, non c’è problema”

Subito dopo, Signorini ha letto un comunicato all’ex marito di Simona Ventura che recita:

“Stefano, le tue parole, come avrai capito, hanno violato le regole e lo spirito stesso del “Grande Fratello”. In casi come questi, la decisione, come ben sai, è inevitabile. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Maria Rita Gagliardi