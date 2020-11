USA 2020, Joe Biden nuovo presidente. La Cina: “Rafforzare il dialogo”

Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti, nonostante Trump non abbia ancora digerito la sconfitta, e gli attori della politica internazionale continuano a dire la loro in merito al cambio di amministrazione in terra statunitense.

Adesso è stato il turno della Cina a parlare in merito all’avvento di Joe Biden.

Queste le parole dl portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, in conferenza stampa:

“Abbiamo sempre sostenuto che la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e il dialogo, gestire le differenze nel rispetto reciproco, espandere la cooperazione sulla base del vantaggio reciproco e promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane”.

Nella speranza che queste parole vengano recepite dalla controparte statunitense, sembra ci siano ottime prospettive per un azzeramento della conflittualità almeno su questo fronte.