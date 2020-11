Coronavirus, Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva: come sta adesso?

Gerry Scotti, a causa del COVID-19, è stato ricoverato in terapia intensiva, ma ora sta meglio.

Qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo annunciato la positività di Gerry Scotti al COVID-19. Il presentatore stesso, attraverso il suo profilo Instagram, lo scorso 26 ottobre ha rivelato di avere contratto il virus, dopo essere entrato in contatto con un parente stretto:

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

La testata “TPI”, in esclusiva, ha fatto sapere che, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, lo storico conduttore Mediaset per dieci giorni è stato ricoverato in terapia intensiva. Il ricovero, nella fattispecie, si è reso necessario, a causa delle tipiche difficoltà respiratorie che affliggono molti di coloro i quali contraggono il virus.

Alvise Borghi: “Gerry sta molto meglio”

Attualmente, le condizioni di salute di Gerry sono in netto miglioramento, come raccontato da Alvise Borghi, storico autore di Gerry, questa mattina a “Radio Deejay”:

“Gerry sta molto meglio, è in attesa di uscire definitivamente da questa disavventura e scalpita per tornare al più presto al posto di comando”.

Rinnoviamo a Gerry i nostri auguri per una pronta guarigione.

Maria Rita Gagliardi