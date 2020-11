Elisa Isoardi verrà ripescata a Ballando con le stelle? Lei non si arrende: “Avanti tutta, indietro non si torna”

Elisa Isoardi potrebbe essere ripescata a “Ballando con le stelle”. Intanto la conduttrice, alle prese con un infortunio, non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Sabato prossimo, Elisa Isoardi, in coppia con Raimondo Todaro, sarà protagonista, insieme ad altre coppie eliminate del programma, del ripescaggio di “Ballando con le stelle”. Dopo l’intervento per appendicite di Todaro, la bella Elisa ha subito un brutto infortunio alla caviglia, quindi la coppia ha deciso di autoeliminarsi dal programma, in attesa del recupero di Elisa e la conseguente preparazione al ripescaggio.

La conduttrice, intanto, non molla e attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere ai suoi followers che la fisioterapia prosegue e che è pronta per la puntata di sabato: “Avanti tutta, indietro non si torna”.

Raimondo Todaro: “Con Elisa c’è chimica”

Anche il rapporto con Raimondo Todaro, nel frattempo, sembra farsi sempre più intimo. Il ballerino, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha confermato l’intesa crescente con l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”:

“La chimica c’è e le nostre sfortune (l’operazione di appendicite di lui e l’infortunio alla caviglia di lei ndr) ci hanno unito ancora di più. Ora tutti sperano che ci mettiamo insieme forse perchè veniamo da due brutte separazioni, ma noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza e poi.. chi lo sa”.

Insomma, se son rose…fioriranno!

Maria Rita Gagliardi