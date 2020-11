La mamma di Giulio Berruti a Chi: “Maria Elena Boschi è una ragazza adorabile e vedo mio figlio felice”

Va a gonfie vele l’amore tra l’attore Giulio Berruti e la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati Maria Elena Boschi.

Alle parole dell’attore sono seguite quelle della “suocera”.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle parole dell’attore capitolino classe ’84 che – ai microfoni di Verissimo – dichiarò:

“Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”.

Parole tenere, cui si sono aggiunte quelle della madre di Giulio Berruti, rilasciate a Chi:

“Maria Elena Boschi è una ragazza adorabile e vedo mio figlio veramente felice con lei”.

Aggiungendo poi come sia rimasta colpita dalla semplicità dell’ex ministro classe ’81: “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate. E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.