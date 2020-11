Tale e Quale Show, Carlo Conti torna al timone del programma e conduce da casa

In seguito alla positività al COVID-19, Carlo Conti, questa sera, condurrà la semifinale di “Tale e Quale Show” da casa.

Qualche settimana fa, attraverso il suo profilo Instagram, Carlo Conti ha annunciato di essere positivo al CODIV-19: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico”. Essendo asintomatico, il conduttore era riuscito a condurre “Tale e Quale Show” in collegamento da casa. Nei giorni successivi, però, Carlo ha sviluppato i sintomi tipici del virus e si è reso necessario il ricovero presso l’ospedale di Correggi: “Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo! Stasera (il 6 novembre, ndr.) ‘Tale e quale show’ andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli! Forza ragazzi!”

Carlo Conti conduce “Tale e Quale Show” da casa

Tre giorni dopo le dimissioni e se la scorsa settimana la conduzione di “Tale e Quale Show” è stata affidata al trio formato da Loretta Goggi, Giorgio Panarello e Gabriele Cirilli, questa sera, per la gioia dei suoi affezionati, sarà proprio Carlo a tornare al timone della trasmissione nella quale un gruppo di Vip si cimenta nelle imitazioni di noti cantanti del panorama nazionale e internazionale.

Auguriamo a Carlo di tornare a condurre “Tale e Quale Show” al più presto in presenza.

Maria Rita Gagliardi