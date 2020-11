Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli, il conduttore della Zanzara: “Di lei non parlo, a differenza sua”

C’è una persona di cui Giuseppe Cruciani non vuole assolutamente parlare, come ha specificato lui stesso a Moreno Pisto in occasione del MotoFestival.

Si tratta di Selvaggia Lucarelli, con cui il re della radio e conduttore del programma “La Zanzara” ha avuto una relazione in passato. “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei”, le parole nette di Cruciani, che non intende in alcun modo affrontare l’argomento.

Cruciani, nella diretta dal MotoFestival, è poi andato oltre, parlando invece della gelosia e di come il conduttore radiofonico la ritenga altamente pericolosa.

“Se uno dei due nella coppia fa sesso con qualcun altro bisogna esorcizzare, vivere sempre meno il senso del possesso – spiega Cruciani – Il senso del possesso porta a brutte cose, perché la nostra cultura (non solo cattolica) ti fa pensare che il corpo del partner è tuo, ma la verità è che ognuno ha il suo”.

“Dopo i 40 anni ho scoperto le mie perversioni”

“Questa cosa del possesso porta a scompensi pazzeschi – ha poi aggiunto – io non dico che questo porti agli omicidi, per carità, ma certi crimini arrivano proprio da questo”.

Infine, Cruciani ha parlato delle sue relazioni, rivelando di averne avute al massimo tre o quattro, sebbene sia stato sposato per nove anni: “Ma dopo i quarant’anni ho scoperto le mie perversioni”.

Nel 2014, Selvaggia Lucarelli rilasciò un’intervista a Dagospia dove parlò proprio di Cruciani: “Ho letto che apprezza vedere la sua donna che fa sesso con un altro – disse la Lucarelli – Potevo farmelo sapere, mi sarei divertita di più”.

