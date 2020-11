Verissimo, Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Ero innamorata di lui, mi dispiacerebbe se avesse finto”

In seguito al coming out di Gabriel Garko, Manuela Arcuri, ospite a “Verissimo”, parla della storia d’amore vissuta con l’attore.

In seguito al coming out di Gabriel Garko, Manuela Arcuri, ospite a “Verissimo” (la puntata è registrata ed andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5), per la prima volta in tv, parla della relazione sentimentale vissuta con l’attore. Manuela assicura che, almeno da parte sua, la storia d’amore è stata assolutamente vera:

“Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo”.

Una storia, la loro, durata pochi mesi ma, a detta di Manuela, molto passionale:

“Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Con me si è sempre finto eterosessuale”

Gabriel non ha mai rivelato il suo vero orientamento sessuale a Manuela:

“Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo”.

Attualmente, Manuela e Gabriel non hanno alcun tipo di rapporto, nonostante lei abbia provato a cercarlo qualche mese fa:

“Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti”.

Maria Rita Gagliardi