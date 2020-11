Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 15 novembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 15 novembre 2020.

Quali sono gli ospiti della puntata di questa sera, domenica 15 novembre 2020, di “Che tempo che fa”? Ve li sveliamo di seguito.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 15 novembre 2020

Per quanto riguarda l’emergenza COVID-19, Fabio Fazio accoglierà in studio l’arcivescovo di Milano, Mario Enrico Delpini; il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri; il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; l’immunologo e accademico Roberto Burioni; il responsabile del Pronto Soccorso delle Molinette di Torino, Franco Riccardini. E ancora: il direttore del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari, Salvatore Grasso; il direttore dell’Uoc e del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, Pino Pasqua; il direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova, Paolo Cremonesi; il capomissione e comandante di Open Arms, Riccardo Gatti; Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci; Giovanna Botteri; l’inviato di Rai News, Paolo Maggioni.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Carlo Verdone che festeggerà i suoi 70 anni che ricorrono il 17 novembre e celebrerà altri due anniversari importanti: i 25 anni dei film “Viaggi di nozze” e i 40 di “Un sacco bello”. Ospiti musicali saranno i Negramaro che, in anteprima, presenteranno il nuovo singolo “Contatto”, tratto dal nuovo album omonimo.

Ospiti del consueto tavolo saranno Demetrio Albertini e Martina Colombari.

Maria Rita Gagliardi