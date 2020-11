Ballando con le stelle, Ninetto Davoli contro Selvaggia Lucarelli: “Tu hai problemi”

Ninetto Davoli si scaglia contro Selvaggia Lucarelli, durante il ripescaggio di “Ballando con le stelle”.

Ieri sera, durante la semifinale di “Ballando con le stelle”, alcune coppie, che erano stato eliminate dal programma, sono state sottoposte a ripescaggio, al fine di riottenere l’entrata in gioco. Tra queste, vi era anche la coppia formata da Ninetto Davoli e la ballerina Ornella Boccafoschi che si è esibita in un valzer.

Ninetto Davoli si scontra con Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione, come di consueto, Ninetto si è sottoposto all’insindacabile giudizio dei giurati, ma stavolta non ha incassato, come al solito, le critiche e si è pesantemente scagliato contro la giornalista Selvaggia Lucarelli: “Tu c’hai dei problemi e li porti qui”. La padrona di casa Milly Carlucci, piuttosto basita, ha cercato di portare ordine, invitando Ninetto a lasciare lo studio, ma l’attore ha rincarato la dose: “Fammi parlare, io non capisco qui che volete. Fare spettacolo, ballare”.

In seguito alla votazione (La Lucarelli ha reso a Davoli pan per focaccia, dandogli uno zero), Alberto Matano, opinionista a bordo campo della trasmissione, ha preso le difese della giuria ed in particolare di Selvaggia, richiamando Ninetto: “Non si dice a un giudice ‘hai dei problemi”.

Maria Rita Gagliardi