Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: la prima foto ufficiale della coppia

Su Instagram, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis hanno postato la loro prima foto ufficiale di coppia.

Il cuore di Paolo Brosio, eliminato dal “Grande Fratello Vip” dopo una sola settimana di permanenza nella Casa, è tornato ufficialmente a battere. La dolce metà del giornalista è Maria Laura De Vitis, bellissima modella di 22 anni (lui ne ha 64). La coppia si è concessa il primo scatto ufficiale postato su Instagram, nel quale appare felice ed affiatata.

I due, ieri sera, sono stati ospiti a “Live Non è La D’Urso” e parlando della natura del loro rapporto, Brosio ha dichiarato:

“Se sono innamorato? Mi sembra una parola importante, cotto mi evoca invece una griglia, quella in cui mi trovo adesso. Diciamo che sono preso, voglio bene a Maria Laura, mi ha trasmesso qualcosa di particolare. Mi sembrava di essere tornato indietro del tempo, avevo i brividi di gioia e euforia, ero felice quando l’ho conosciuta. Non abbiamo fatto subito l’amore, dopo trenanove giorni di clausura per il Covid-19, un momento difficile della mia vita, le cose sono cambiate. Lei è stata l’unica persona che è venuta a trovarmi. Maria Laura non è credente, io si, e ho delle riflessioni personali, ma sono sicuro che il Signore guarda quello che c’è nei cuori”.

Maria Laura De Vitis: “I miei sentimenti sono in crescita”

Maria Laura, dal canto suo, ha affermato che i sentimenti nei confronti di Paolo sono in crescita:

“Rendiamo ufficiale la nostra frequentazione, i miei sentimenti sono in crescita, anche se sono appena iniziati perché sono positiva e fiduciosa nella relazione con Paolo. In quei giorni mi sono trovata a mio agio e mi sono confidata con lui. Mi chiama little mouse, perché pensa che sia un topolino, lui invece lo chiamo Mickey Mouse. Mi dà fastidio passare per tontarella dal primo che passa, solo perchè è famoso e mi manda un paio di messaggi carini. Non sento di avere il bisogno di legarmi a una persona famosa. Se ci sarà occasione racconterò anche la mia vita privata”.

Maria Rita Gagliardi