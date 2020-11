Grande Fratello Vip, Mario Balotelli difende il fratello: “Enock è intoccabile”

In seguito alle rivelazioni fatte da Selvaggia Roma nella Casa, Mario Balotelli prende le difese del fratello Enock Barhuaw.

Enock Barhuaw è al centro delle dinamiche della Casa del “Grande Fratello Vip” per alcune rivelazioni fatte da Selvaggia Lucarelli, ex protagonista di “Temptation Island” entrata nel bunker di Cinecittà lo scorso venerdì. La ragazza ha raccontato agli altri coinquilini che con Enock, mentre quest’ultimo era già fidanzato con la sua attuale ragazza Giorgia, la scorsa estate ci sarebbero stati dei baci davanti ad una discoteca. Enock, inoltre, avrebbe invitato Selvaggia a raggiungerlo in albergo alle 5:00 del mattino.

Il tweet di Mario Balotelli

Enock ha totalmente smentito il racconto fatto da Selvaggia, dichiarando che quella famosa sera sarebbe stato male di stomaco, tanto da essere stato accompagnato in albergo da un suo amico e ieri sera, dopo la consueta puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato difeso dal fratello Mario Balotelli. Il calciatore, attraverso il suo profilo Twitter, si è scagliato contro Selvaggia, scrivendo:

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al GF, quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! in bocca al lupo a tutti”.

Le parole di Mario verranno mostrate a Selvaggia, durante la puntata di venerdì sera?

Maria Rita Gagliardi