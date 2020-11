Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Nessuna rivalità con Ilary Blasi, ci sentiamo spesso”

A “Casa Chi”, Alfonso Signorini parla dei suoi attuali rapporti con Ilary Blasi e rivela che nella Casa del “Grande Fratello Vip” molto presto entrerà un concorrente per Tommaso Zorzi.

Da quando ha preso le redini del “Grande Fratello Vip”, alcuni maligni insinuano che Alfonso Signorini non sia in buoni rapporti con Ilary Blasi, ex conduttrice della trasmissione targata Canale 5. Lo stesso Alfonso, a “Casa Chi”, ha fatto chiarezza sugli attuali rapporti con la moglie di Totti, affermando che tra loro splende il sereno:

“Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco”.

Il prossimo venerdì, durante la consueta puntata serale, Alfonso rivelerà ai concorrenti che il programma si allungherà fino a febbraio:

“Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio”.

Alfonso Signorini: “Nella Casa entrerà un concorrente gay per Tommaso”

Di conseguenza all’allungamento del reality show, altri concorrenti entreranno nella Casa. Tra questi, vi è un ragazzo gay che sembra essere molto amato da Tommaso Zorzi:

“È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”.

