Grande Fratello Vip, Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: “Non le ho mai chiesto di risposarmi”

Attraverso il settimanale “Chi”, Flavio Briatore smentisce di avere chiesto ad Elisabetta Gregoraci di risposarlo.

Qualche giorno fa, parlando con gli altri coinquilini della Casa del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di una rivelazione clamorosa riguardante l’ex Flavio Briatore: l’imprenditore, durante il lockdown dello scorso marzo, le avrebbe chiesto di risposarlo:

“Mi ha richiesto di risposarlo dopo il lockdown. Si, eravamo a casa sua durante il lockdown e mi ha chiesto questa cosa. Mi è scappata questa cosa, anche se è una cosa bella. Me l’ha chiesto durante questo lockdown perché siamo stati parecchio insieme, l’abbiamo vissuta insieme e mi ha detto:”secondo me dobbiamo tornare insieme, dobbiamo risposarci!“. E’ stato molto carino a dirmi questa cosa, è stata una cosa bella, che mi ha fatto piacere. Non era la prima volta, anche prima dell’estate me l’aveva detto”.

Il racconto di Elisabetta è stato ripreso lunedì scorso, durante la puntata serale del “GF Vip”. La showgirl calabrese, parlando con Alfonso Signorini, ha dichiarato:

“Abbiamo passato il lockdown insieme, noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui. Un giorno mi ha guardata e mi ha detto:”Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci“. Io non ho risposto subito, non ho risposto in realtà. Lui per me è una persona troppo importante, ancora oggi è come se quasi non ci fossimo separati. Nel senso che fino a quando né io né lui ci facciamo una famiglia siamo anomale come persone separate. Perché passiamo veramente tanto tempo insieme, forse anche troppo. Anche se a volte discutiamo per delle cose io considero me, lui e Nathan ancora una famiglia”.

La smentita di Flavio Briatore

Raggiunto dal settimanale “Chi” a Montecarlo, Briatore ha smentito categoricamente le dichiarazioni di Elisabetta, definendole “una fake news”:

“Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una fake… news”.

Venerdì sera, durante il serale del “GF Vip”, Elisabetta avrà diritto di controreplica?

Maria Rita Gagliardi