Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: “Ma chi sei tu?”

Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’antipatia tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex protagonista di “Temptation Island” è nata quando Selvaggia, una volta entrata nel bunker di Cinecittà, ha raccontato di alcuni baci che si sarebbe scambiata in passato con Pierpaolo Petrelli.

Una volta finiti insieme in tugurio, Selvaggia ha insinuato in Pierpaolo il dubbio che Elisabetta non sia sincera nei suoi confronti. Anche ieri sera i due hanno affrontato il discorso, ma ad ascoltarli, dall’altra parte della Casa, c’era Elisabetta che avvicinatasi al vetro che divide le due distinte aree del bunker, ha dato vita ad un vero e proprio scontro con Selvaggia.

La lite tra Elisabetta e Selvaggia

La showgirl calabrese, avvicinatasi al vetro, ha detto alla “rivale” con fare piccato:

“Da quando sei entrata in questa casa, non hai fatto altro che parlare di me con una maleducazione…non sai neanche cosa sia il rispetto. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me. Parli solo di me, dimmele in faccia le cose. Basta con queste sceneggiate, manco ti conosco. Sono stata gentilissima con te, ti ho anche offerto il tiramisù. Sei ridicola, Selvaggia! Tu sei venuta qui per sparlare di me, ma non attacca.Ma fatti il tuo Grande Fratello, Selvaggia. Vieni qua a fare lo show con Enock, con Pierpaolo, ma dai. A parte baciarti la gente in discoteca non sai fare. Sai solo raccontare str***te. Fai il tuo percorso senza parlare di me. Sei innamorata di Pierpaolo? Diglielo e sii chiara! Stai nel tuo e non sparlare di me, mi sono rotta i co***ni. Se sei venuta qui per parlare solo di me, anche no. Ma vai a ca***re, Selvaggia. Ma chi sei tu? Ti serve notorietà? Adesso basta, le querele partono come Gesù Cristo “.

Selvaggia ha replicato:

“Lo so che ti rode, Elisabetta. A me di te non interessa nulla, sei una bambina capricciosa. Smettila di prendere per il c***o Pierpaolo”.

A quel punto, Elisabetta ha accusato Pierpaolo, che ha assistito inerme al litigio, di non prendere posizione. Insomma, tra Elisabetta e Selvaggia è guerra aperta. Come finirà?

Maria Rita Gagliardi