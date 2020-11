Salvini sui rapporti con Forza Italia: “Mi interessa quello con gli italiani. Non si parla di Covid ma di aprire porti”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato quest’oggi ai microfoni di RTL 102.5

Ha parlato dei rapporti con gli altri membri dell’opposizione, del rapporto col governo e con quella che dovrebbe essere la linea politica da seguire da parte del centrodestra.

Partiamo dalle parole di Salvini sui rapporti con Forza Italia:

“I miei rapporti con Forza Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani. Quello di Mattarella è un appello alla collaborazione ma in Parlamento si parla di altro: non è normale che non si parli di Covid, di famiglia di aziende, ma di aprire i porti. Mattarella ci chiede di collaborare, ma leggo di legge elettorale, di aziende. C’è una certa ambiguità. Ma non voglio poi pensare a scambi di interessi politici e aziendali: Mediaset è una grande azienda con 3500 dipendenti, miliardi di euro di fatturato, va tutelata come tutte le aziende italiane, piccole e grandi, ma non ha bisogno di aiutini, e non voglio nemmeno lontanamente pensare che da questo punto di vista ci possano essere scambi di interessi e di favori, sono convinto che non sia così”

Sull’appello di Mattarella (che all’Assemblea annuale dell’Anci aveva invitato le istituzioni a collaborare, sottolineando come “questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma, tra gli altri aspetti, ci rendiamo conto che tende a dividerci”) Salvini ha aggiunto:

“L’appello di Mattarella è alla collaborazione, non all’inciucio o ai rimpasti. Mi sembra che in Pd, 5s, Renzi e a leggere anche qualche pezzo di Forza Italia si stia parlando di posti, non di cose da fare. Non è normale che il Parlamento si occupi per due settimane di decreti sicurezza che non è la priorità del Paese. Se date un colpo di telefono a Zingaretti e Renzi vi ringrazio”.

Quindi, sulle politiche da seguire e sulla possibilità di un nuovo rimpasto di governo:

“La gente chiede al centrodestra di collaborare, di proporre, di risolvere. Noi abbiamo presentato un mega taglio dell’Iva da 20 miliardi. E noi come centrodestra di questo vorremmo parlare. Leggo sui giornali invece che si parla di legge elettorale, di equilibri, di rimpasti, no“.