Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron al posto di Maykel Fonts?

Domani sera, Alessandra Mussolini potrebbe gareggiare la finale di “Ballando con le stelle” con Samuel Peron al posto di Maykel Fonts, risultato positivo al COVID-19.

Lo spettro del COVID-19 aleggia nuovamente su “Ballando con le stelle”. Questa volta, a risultare positivo al virus è stato Maykel Fonts, ballerino che all’interno dello show gareggia con Alessandra Mussolini. Quest’ultima, lo scorso giovedì, tra le lacrime, ha annunciato la positività di Maykel, rivelando di essersi sottoposta a tampone ed essere risultata negativa.

Milly Carlucci: “Alessandra deve disputare la finale”

Come rimediare, quindi, all’assenza di Maykel? La soluzione è stata prontamente trovata da Milly Carlucci, padrona di casa dello show del sabato sera di Raiuno. Ospite in collegamento a “Storie italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele, la presentatrice ha rivelato che Alessandra potrebbe gareggiare con Samuel Peron:

“Io ieri sera ho sentito fino a tardi Alessandra, che ovviamente è un po’ scoraggiata, un po’ giù. Lei però ha continuato a fare tamponi e anche quello di ieri era negativo. Noi le abbiamo offerto, perché lei deve fare la finale, non è possibile dopo tutti i sacrifici che ha fatto che non faccia la finale, di ballare con Samuel Peron. Samuel è diventato il nostro santo protettore perché, se lui all’inizio è stato colui che ha dato origine a tutti i problemi, poi ci ha aiutato tanto, con Vittoria e con me quando sono stata ballerina per una notte. Adesso si è reso disponibile a fare disputare ad Alessandra questa finale. Certo che il tempo è pochissimo: c’è oggi, domani mattina e domani pomeriggio per mettersi in pari e imparare tutte le coreografie. Non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato. Ci proviamo fino in fondo”.

Alessandra, dal canto suo, si è detta disposta a partecipare alla finale solo se con Samuel riuscirà a mettere in piedi una coreografia valida per l’esibizione:

“Milly è ottimista e molto tenace, mi ha proposto di ballare di ballare con Samuel, che è una persona straordinaria, che si sta immolando perché io dovrei imparare oggi la coreografia e ballare domani. Abbiamo detto con Samuel che se riusciamo a strutturare un ballo lo faremo con tutto il cuore, per Maykel, Milly, tutto il pubblico di Ballando e anche per la giuria. Però se non ce la faremo spero di poter essere lì domani ad applaudire tutti i concorrenti, che sono diventati amici”.

