Serie A, dove vedere l’ottava giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Domani alle 15 scatta l’ottava giornata di campionato con il match fra il Crotone e la Lazio. Domenica sera il big match di giornata fra Napoli e Milan.

Dopo la sosta dovuta alle nazionali, al via domani pomeriggio alle 15 l’ottava giornata di Serie A con l’incontro fra il Crotone e la Lazio. Sempre domani scenderanno in campo alle 18, sul neutro di Cesena, lo Spezia e l’Atalanta di Gasperini. Alle 20.45 a Torino la Juventus di Andrea Pirlo cercherà di tornare al successo in campionato contro il Cagliari.

Ricca di partite interessanti la giornata di domenica, che si aprirà con la sfida delle 12.30 fra la Fiorentina e il Benevento. Alle 15 ben 4 match in contemporanea: su tutti spiccano Inter-Torino e Roma-Parma. Il Sassuolo cercherà di incrementare la sua striscia positiva di risultati utili a Verona contro l’Hellas, mentre a Marassi si sfideranno la Sampdoria e il Bologna. Alle 18 l’Udinese ospita il Genoa, in un match delicato per la salvezza. Il big match di giornata sarà la sfida del San Paolo alle 20.45 fra il Napoli e il Milan capolista.

Serie A, ottava giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa dell’ottava giornata di Serie A: