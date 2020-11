Uccide la moglie colpendola con una bottiglia di assenzio. Ma l’uomo nega tutto: “Era ubriaca ed è caduta”

Picchiata e uccisa dal marito con una bottiglia di assenzio.

Jeff West è accusato di aver ucciso sua moglie Kat dopo che la polizia ha rinvenuto le sue impronte digitali su una bottiglia di liquore. Secondo i pubblici ministeri, l’uomo ha utilizzato proprio l’alcolico come corpo contundente per dare il colpo fatale alla sua compagna.

Come riporta il Daily Star Online, il tragico episodio è avvenuto nel gennaio 2018 in Alabama. Interrogato dalla polizia, West ha affermato che non avrebbe mai fatto del male a sua moglie.

La donna svolgeva la professione di modella per adulti online con lo pseudonimo di “Kitty Kat West”.

Il giudice Bill Bostick ha stabilito che i messaggi inviati tra i due saranno ammissibili in tribunale: in quello scambio, secondo l’accusa, emergerebbero le prove di una relazione instabile.

Per l’avvocato difensore la donna è caduta perchè era ubriaca

Al contrario, secondo John Robbins, l’avvocato di West, i messaggi mostrerebbero solo tipici argomenti coniugali. Non sono di questa opinione i pubblici ministeri, che sostengono come i messaggi mostrino invece chiari segni di grave tensione nella relazione.

I pubblici ministeri sostengono inoltre che West abbia ucciso sua moglie colpendola alla testa con una bottiglia di assenzio. La donna è stata trovata morta sul prato, seminuda e con una bottiglia accanto al corpo. Il decesso è avvenuto in seguito ad un trauma violento.

Secondo l’avvocato difensore, Kat era molto ubriaca la notte in cui è morta. Per il legale che difende il marito della vittima, Kat sarebbe caduta battendo la testa: questo incidente le avrebbe causato ferite mortali, mentre il suo cliente dormiva.

