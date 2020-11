Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 22 novembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 22 novembre 2020.

Cosa propone la puntata di questa sera di “Che tempo che fa”? Ecco, per voi, chi sono gli ospiti che Fabio Fazio, insieme e Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, accoglierà in studio.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 22 novembre 2020.

La puntata si aprirà con la presenza del Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton. Lo scienziato britannico ha ricevuto il prestigioso riconoscimento scientifico lo scorso 5 ottobre, insieme a Harvey J. e Alter e Charles M. Rice, per aver scoperto il virus dell’Epatite C nel 1989. Altra grande esclusiva della puntata sarà l’ospitata di Glenn Close che nella sua straordinaria carriera lunga oltre 45 anni ha vinto 3 Emmy Awards, 3 Tony Awards, 3 Golden Globe Awards, un Critics’ Choice Award e ha ricevuto 7 nomination agli Oscar. E ancora Jannik Sinner, il tennista italiano più giovane della storia a vincere un torneo ATP, lo scorso 14 novembre, a Sofia. Renzo Arbore presenterà il libro “Guarda, stupisci. Viaggio nella canzone umoristica napoletana”.

La serata proseguirà, poi, con Andrea Bocelli, che ha appena pubblicato il nuovo album “Believe”, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci. Ospiti del tavolo saranno Massimo Ranieri, Lello Arena, Daniele Bossari e Raul Cremona.

Maria Rita Gagliardi