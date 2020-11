Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 22 novembre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” del 22 novembre 2020.

Cosa propone la puntata di oggi, domenica 22 novembre 2020, di “Domenica In”? Ecco, per voi, tutti gli ospiti che Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

La puntata si aprirà con un talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. Sarà presente in studio l’intera giuria dello show, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. In collegamento, interverrà anche Gilles Rocca, vincitore del programma. Anche Alessandra Mussolini sarà in collegamento per una lunga intervista, attraverso la quale si racconterà, tra carriera e vita privata.

Iva Zanicchi racconterà la sua personale esperienza legata al COVID-19, mentre Giovanna Ralli sarà protagonista di una nuova intervista. Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’emergenza COVID-19, Mara ospiterà il Professor Matteo Bassetti. Elena Sofia Ricci presenterà la fiction “Rita Levi Montalcini” della quale è protagonista e che andrà in onda il prossimo giovedì 26 novembre. Ospiti di “Domenica In” anche i figli di Ugo Tognazzi, ossia Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas, che parleranno del libro dedicato al padre “Ugo – La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio”. L’ospite musicale della puntata è Fabrizio Moro che ha da poco pubblicato il nuovo album “Canzoni d’amore nascoste”, una raccolta che contiene anche i due inediti “Nun c’ho niente” e “Voglio stare con te”.

Maria Rita Gagliardi