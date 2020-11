Chi è Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi: biografia e curiosità

Cenni biografici su Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi.

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, Guendalina Tavassi, in queste ultime ore, è protagonista di una brutta vicenda. Il suo telefono, contenente alcun video hot girati con il marito Umberto D’Aponte, è stato hackerato. Ma chi è Umberto, il marito di Guendalina? Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Umberto D’Aponte

Umberto D’Aponte è un imprenditore napoletano. Ha sposato Guendalina Tavassi, nel 2013. I due, come raccontato da Guendalina in una intervista, si sono conosciuti in treno. Umberto, al momento della conoscenza con la sua conorte, era diretto a Napoli da Milano ed era alle prese con una telefonata, durante la quale stava parlando proprio di Guendalina con un suo amico:

“Il mio treno fu cancellato e dovetti prenderne un altro, quello dove il destino mi ha fatto conoscere Umberto. Conosceva il ragazzo con cui mi stavo frequentando. Da quel momento non ci siamo più lasciati. Dopo tante sofferenze ho trovato l’amore della mia vita”.

Un grande amore, il loro, culminato con il matrimonio e l’arrivo di due figli: Chloe e Salvatore. Guendalina è madre anche di Gaia, avuta da una precedente relazione e che Umberto, per nulla avvezzo al mondo dello spettacolo, a differenza della moglie, ama come se fosse figlia sua.

