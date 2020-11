Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo l’ottava giornata

Ottava giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

L’ottava giornata di Serie A si è aperta con il successo della Lazio per 2-0 a Crotone, sotto una pioggia torrenziale. Per i biancocelesti in gol Immobile e Correa. L’Atalanta, nonostante le numerose occasioni da gol, non è andata oltre lo 0-0 contro lo Spezia sul neutro di Cesena.

Nella serata di sabato, brillante successo interno della Juventus contro il Cagliari per 2-0. A segno Cristiano Ronaldo con una doppietta.

Ottava giornata, il Milan sbanca il San Paolo e resta in vetta. Vincono Juve, Roma, Sassuolo e Inter

La domenica calcistica, invece, si è aperta con il successo del Benevento sul campo della Fiorentina per 1-0, grazie al gol di Improta. Continua il sogno del Sassuolo, che vince anche a Verona e resta imbattuto e al secondo posto in classifica. Per gli emiliani a segno Boga e Berardi. L’Inter rimonta il Torino a San Siro e si impone per 4-2. Doppio vantaggio dei granata firmato Zaza e Ansaldi, ma la squadra di Antonio Conte ribalta la situazione negli ultimi 25 minuti, grazie alla doppietta del solito Lukaku e ai gol di Sanchez e Lautaro Martinez.

Continua a vincere la Roma di Fonseca, che vola grazie alla doppietta dell’armeno Mkhitaryan e al gol di Mayoral, imponendosi 3-0 sul Parma all’Olimpico. Colpo esterno del Bologna che vince 2-1 a Marassi contro la Sampdoria. Vantaggio dei liguri firmato Thorsby, ma un autogol di Regini e il gol di Orsolini ribaltano la situazione. Alle 18 l’Udinese vince per 1-0 contro il Genoa grazie a Rodrigo De Paul. In serata il Milan vince a Napoli per 1-3, grazie alla doppietta di Ibrahimovic e al gol di Hauge, e resta in vetta alla classifica. A nulla è valso al Napoli il gol del momentaneo 1-2 di Mertens.

Il Milan resta in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sulla sorpresa Sassuolo.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 8a GIORNATA: Crotone-Lazio 0-2; Spezia-Atalanta 0-0; Juventus-Cagliari 2-0; Fiorentina-Benevento 0-1; Inter-Torino 4-2; Roma-Parma 3-0; Verona-Sassuolo 0-2; Sampdoria-Bologna 1-2; Udinese-Genoa 1-0; Napoli-Milan 1-3.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 20 Milan; 18 Sassuolo; 17 Roma; 16 Juventus; 15 Inter; 14 Lazio, Atalanta e Napoli; 12 Verona; 10 Sampdoria e Cagliari; 9 Bologna, Spezia e Benevento; 8 Fiorentina; 7 Udinese; 6 Parma; 5 Genoa e Torino; 2 Crotone.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 10 Ibrahimovic (Milan); 8 Cristiano Ronaldo (Juventus); 7 Lukaku (Inter) 6 Belotti (Torino); 5 Caputo (Sassuolo), Mkhitaryan (Roma), Lautaro Martinez (Inter) Joao Pedro (Cagliari) e Simeone (Cagliari) 4 Gomez (Atalanta), Immobile (Lazio), Berardi (Sassuolo), Muriel (Atalanta), Soriano (Bologna), Lozano (Napoli), Castrovilli (Fiorentina), Quagliarella (Sampdoria) e Veretout (Roma).