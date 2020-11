Grande Fratello Vip, Dayanne Mello contro Enock Barhuaw: “Se finito”

Al “Grande Fratello Vip”, è scontro tra Dayane Mello ed Enock Barhuaw.

Lo scorso venerdì, durante la consueta puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello è nuovamente finita in nomination. La modella brasiliana, che è stata protagonista di diversi scontri con gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia, non ha accettato di buon grado l’idea di essere sottoposta all’insindacabile giudizio del pubblico da casa, nonostante le regole del gioco lo prevedano ed ha avuto un acceso diverbio con Enock Barhuaw che è stato tra coloro i quali hanno fatto il suo nome per l’eliminazione dal gioco. Parlando con il fratello di Balotelli, Dayane è sbottata:

“Tu per me sei finito. Quando tu stavi di m***a e ti ho salvato, non voglio dire nient’altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa”.

Dayane fa riferimento alla battuta infelice pronunciata da Mario Balotelli, fratello di Enock che, entrato nella Casa per fare una sorpresa al concorrente e parlando proprio della Mello, ha dichiarato: “Dayane mi vuole dentro, poi dice mi fa male”. Da tale battuta, Enock non si è mai pubblicamente dissociato.

Dayane Mello ad Enock Barhuaw: “Se parlassi, succederebbe un macello”

Continuando a parlare dell’episodio, Dayane ha sottolineato il suo atteggiamento corretto nei confronti di Enock:

“Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando”.

Dayane uscirà dalla Casa del “Grande Fratello Vip”? Lo scopriremo domani sera…

Maria Rita Gagliardi