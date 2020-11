Anticipazioni dpcm 4 dicembre: il Governo cosa pensa di fare? – VIDEO

In occasione delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania in questi tempi di pandemia, cosa si potrà fare e cosa no?

Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, il governo sta studiando regole rigide da seguire anche nelle zone gialle e arancioni.

Di seguito alcuni punti:

Spostamenti fra regioni: in vista delle festività si stanno valutando deroghe per consentire ai congiunti che vivono in luoghi diversi di poter stare insieme.



Vacanze in montagna da escludere: il governo esclude la possibilità che durante le festività natalizie si possa andare in montagna o avere una libertà di movimento verso le località di vacanza.

Orari negozi, coprifuoco e ristoranti: l’orario di apertura dei negozi potrebbe essere prolungato fino alle 22 e per questo motivo si studia la possibilità di prorogare l’orario del coprifuoco alle 23. I ristoranti dovrebbero comunque rimanere chiusi dopo le 18.

Scuola: fino al 7 esclusa la riapertura in presenza delle scuole superiori.