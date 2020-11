Grande Fratello Vip, Alba Parietti su Dayane Mello: “Una donna infelice”

Attraverso Instagram, Alba Parietti dice la sua su Dayane Mello.

Tra Dayane Mello e Francesco Oppini, all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, i rapporti continuano ad essere tesi. Soltanto ieri, la modella brasiliana, già protagonista di diversi scontri con i coinquilini del bunker di Cinecittà, parlando di Francesco e Tommaso Zorzi con Rosalinda Cannavò, si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni piuttosto pesanti:

“Quando vedo loro due insieme, mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” di culo che guarda…mi viene il vomito. Francesco era un uomo vero quando è arrivato qui, figo da vedere, con belle parole. Poi ha iniziato a spu…rmi, a nascondersi dietro al personaggio di Tommaso per emergere. Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all’inizio. Adesso non è più vero. Ha paura di andare via, di perdere. Lui è uno che vuole vincere. Ok che Tommaso capisce tutto ed è intelligentissimo, ma è anche molto sensibile. Le nostre sono supposizioni, ci basiamo su una sensazione, ma se Francesco si sta appendendo a Tommaso, è davvero brutto umanamente”.

Il post di Alba Parietti su Dayane Mello

All’indomani di tali affermazioni, Alba Parietti, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un lungo post, nel quale ha espresso il suo pensiero, tutt’altro che lusinghiero, su Dayane:

“Tutti mi chiedete cosa penso sulle dichiarazioni di Dayane Mello su Francesco Oppini e Tommasi Zorzi ed in particolare sull’accanimento che ha verso Francesco. Penso che sia un vero peccato che una ragazza così bella, così giovane così in salute abbia dentro tutta questa infelicità, questa incapacità di rapportarsi lealmente con il prossimo. Penso che forse la sua triste infanzia ha avuto un peso determinante e non è riuscita a sconfiggere i fantasmi del passato, facendo prevalere la visione del prossimo e del mondo come il peggiore dei nemici, se non riconosce nella sua bellezza esteriore un valore assoluto, quando avrebbe molto da scoprire di bello dentro di sè. Penso che molti apprezzano la cattiveria perché non sanno godere della bellezza che c’è nella bontà e nella lealtà. Penso che mi fa tenerezza perché deve avere sofferto moltissimo e che si disistima lei per prima, facendo emergere solo la sua prepotente bellezza a discapito della sua dolcezza e voglia di amore. Penso che mi spiace per lei. Penso che nessuno le abbia insegnato a voler bene alla parte più fragile di lei e che per lei la vita deve essere stata sempre una sfida. Ma mi spiace sempre vedere prendere il sopravvento su chiunque ( anche per quanto riguarda me o mio figlio) della parte peggiore a discapito della parte forte quella buona e gioiosa”.

Maria Rita Gagliardi