Rarissimo evento astronomico, Giove e Saturno più vicini che mai: non succedeva dal Medioevo

Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio

Quello in arrivo pochi giorni prima del Natale è un evento astronomico davvero particolare e raro. Proprio nel giorno del Solstizio d’inverno del 2020 infatti sarà possibile ammirare i pianeti Saturno e Giove ad una distanza eccezionalmente ridotta: appariranno infatti più vicino che mai e per ritrovare una situazione simile bisogna tornare indietro nel tempo fino al Medioevo. Un allineamento incredibile dunque quello tra i due pianeti gassosi: se infatti le congiunzioni si verificano ogni ventennio circa, in questo caso la distanza angolare raggiunta da Giove e Saturno sarà davvero ridotta (solo 6′, pari a circa un quinto del diametro della Luna piena) al punto che con un telescopio sarà possibile osservarli entrambe. L’osservazione migliore sarà poco dopo il tramonto, tra le 17 e le 19. Per la successiva congiunzione Giove-Saturno bisognerà attendere il 31 ottobre del 2040. E poi ancora il 7 aprile 2060, 15 marzo 2080 e 18 settembre 2100. Il processo di avvicinamento avrà inizio dal 16 dicembre e proseguirà fino al giorno di Natale ma il 21 saranno alla minima distanza, apparendo quasi come un singolo puntino luminoso in cielo.

Le parole di un esperto astronomo

L’astronomo Patrick Hartigan ha spiegato che “allineamenti tra questi 2 pianeti sono molto rari, si verificano ogni 20 anni circa, ma questa congiunzione è eccezionale per la vicinanza apparente che raggiungeranno,. La sera del 21 dicembre sembreranno un pianeta doppio, separati solo da 1/5 del diametro della Luna Piena“. “Bisogna tornare indietro all’alba del 4 marzo 1226 per vedere un allineamento più vicino tra questi 2 oggetti nel cielo notturno“.