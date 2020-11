Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini abbandonano la Casa?

Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini potrebbero abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip”.

Ieri sera, durante la consueta puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini ha annunciato ai Vipponi l’allungamento del programma. Grazie agli ottimi ascolti registrati nelle ultime settimane, Mediaset ha deciso che le luci della Casa più spiata d’Italia si spegneranno il prossimo 8 febbraio.

Le reazioni di Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini

Tale decisione ha lasciato piuttosto interdetti i concorrenti ed alcuni di loro stanno minacciando di abbandonare il gioco. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, parlando con Andrea Zelletta, si è detta desiderosa di tornare da suo figlio Nathan Falco, in modo da poter trascorrere con lui le feste natalizie:

“Sono decisioni che non si prendono a caldo. Sono 70 giorni che non vedo mio figlio. Non posso fare il Natale senza di lui. Voglio un abbraccio di mio figlio. Sono grata al programma, a chi ci lavora. E’ difficile lavorarci. Ho grande stima per loro. Noi siamo qua, non voglio le videochiamate. Ho bisogno di stare con lui. Io, personalmente, sono venuta contro tutto e tutti. Ho lasciato mio figlio che non l’ho lasciato più di 8 giorni. Per me è impensabile non stare con lui durante le feste. Mi dispiace lasciare. Perché amo le cose fatte bene. Io aspettavo che si prolungasse di due settimane. Il programma è andato benissimo, facciamo compagnia a tanta gente”.

Dello stesso avviso è Dayane Mello che vuole tornare da sua figlia Sofia. La modella brasiliana, successivamente, ha dettato una condizione che le consentirebbe di proseguire la sua esperienza nel bunker di Cinecittà:

“Io non posso cercare di stare qua per rinunciare alla felicità con mia figlia. Io ho rinunciato troppe volte per gli altri. Adesso devo pensare a me. Ma se posso dormire abbracciata con la mia Adua tutti i giorni allora io rimango”.

Francesco Oppini, invece, vorrebbe abbandonare la Casa per risolvere alcune questioni lavorative:

“Non era una cosa pattuita. L’attività, che è mezza chiusa, e che ho da vent’anni, vorrei sapere cosa succederà… Da qua a febbraio non è da qua a metà dicembre. Se avessi saputo che sarebbe durato da metà settembre ad inizio febbraio non avrei accettato ad oggi. E’ una scelta personale”.

Anche Enock Barhuaw si dice già fuori dai giochi:

“Sono al limite. Sto già in riserva”.

Cosa decideranno di fare i concorrenti del “GF Vip”? Resteranno nella Casa fino a febbraio?

