Incidente nel frusinate: muore una bimba di 7 anni, ferita gravemente la babysitter

Dramma a Ferentino, cittadina di 21.000 anime in provincia di Frosinone.

Un tremendo incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo la via Casilina, in località Ponte Grande (già in passato troppe volte teatro di incidenti stradali).

Secondo le prime informazioni, riportate da diverse testate ciociare, una Mercedes e una Peugeot 206 si sono schiantate, causando la morte di una bimba di 7 anni e il ferimento della baby sitter alla guida – immediatamente trasportata in codice rosso al San Giovanni di Roma.

La bambina e la sua babysitter si trovavano sull’utilitaria quando s’è trovata a scontrarsi con un’auto guidata da un uomo di Anagni.

I carabinieri di Ferentino sono al lavoro per stabilire le esatte dinamiche del sinistro fatale.

Sul posto – oltre alle forze dell’ordine – sono intervenuti un’eliambulanza del 118 e i vigili del fuoco che si sono mossi per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere contorte delle auto.