Miley Cyrus scavalla il Club 27 ed è sobria “da due settimane” – VIDEO

Aveva smesso – un anno di sobrietà – quindi la pandemia, il lockdown, e di nuovo l’alcol.

Adesso, è sobria “da due settimane”.

Miley Cyrus, che ha ieri compiuto 28 anni ed ha così di fatto scavallato il Club 27, ha rilasciato un’intervista a Zane Lowe di Apple Music, lanciando il suo nuovo album (Plastic Hearts) in uscita a fine mese, ha raccontato le sue nuove difficoltà con l’acol: “Non bisogna arrabbiarsi, ma domandarsi: ‘cosa è successo?’. Per me è difficile perché non sono una persona moderata”.

Concludendo poi: “Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere di bere, smetto. In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia”.