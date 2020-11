Schianto alle 7 del mattino: Audi contro Peugeot, muore una donna sulla Regionale 463

Dramma nella mattinata lungo la Regionale 463 (la ex strada statale 463 del Tagliamento).

Poco prima delle 7 nel Comune di Codroipo, in corrispondenza dell’incrocio con via San Rocco, due auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente che ha causato la morte di una persona:

un’Audi A3 e una Peugeot 106 si sono schiantate e se il conducente dell’Audi ha riportato solo lievi ferite, ben peggio è andata alle tre presone (due uomini e una donna) a bordo della Peugeot, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo, con la donna che ha perso la vita nell’impatto.

A nulla per la donna è servito l’immediato intervento del personale sanitario di San Vito al Tagliamento e di San Daniele e dell’elisoccorso.

In precedenza hanno provato a rianimare la donna i militardi a bordo di un veicolo dell’Esercito Italiano in transito per il punto dell’incidente.

L’arteria è in seguito rimasta bloccata.